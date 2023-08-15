Первые ракеты входят в воздушное пространство страны.

В ночь на вторник, 15 августа, Россия осуществляет ракетную атаку по Украине. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сумская, Полтавская и восточные области - ракетная опасность! Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря", - говорится в сообщении.

В 03:07 военные сообщили, что первые ракеты входят в воздушное пространство Украины. "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнули они.

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Обновлено в 03:20: Ракетная угроза теперь и для юга Украины.

Угроза с моря: что известно

Вечером в оперативном командовании "Юг" сообщали, что российские захватчики вывели в акваторию Черного моря свой фрегат "Адмирал Макаров". Суммарный залп - до восьми "Калибров".

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