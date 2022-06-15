Из разговора становится известно, что из 90 новобранцев половина отказалась воевать.

Российские оккупанты губят своих военных на войне в Украине. А пополнение оккупационных подразделений шокировано ходом боевых действий с украинскими защитниками.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны и обнародовали перехваченный разговор оккупантов.

Из разговора становится известно, что из 90 новобранцев половина отказалась воевать. Захватчики обсуждают, как потеряли на поле боя других военных. Считают, что они уже мертвы.

"200-е вероятно. Сегодня искали целый день, найти не могли. Завтра опять пойдем искать. Их трое бежали чуть ли не к тому лесу. Мы сейчас ходили туда. Нет. Мы отвели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов немного не в тот лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в аху*. Сегодня половина отказалась", - говорится в разговоре.

Другой собеседник говорит, что раненых не лечат. Их постоянно перевозят из одного госпиталя в другой.

"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас в Мулино нахожусь, под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем по**й. Вон, в Питере академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше ничего. Жопа", - говорит он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия в результате полномасштабной войны в Украине уже потеряла 32 750 своих солдат.

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