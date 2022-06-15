По словам Пионтковского, расклады в Кремле изменит будущее контрнаступление ВСУ.

Российский диктатор Путин утратил свое влияние на фоне провалов армии РФ в Украине, из-за чего уже началась борьба за кресло президента.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает "Апостроф".

"Естественно, борьба идет за то, кто займет это кресло. У уголовников есть такая простая поговорка: опущенный пахан уже не пахан. Он же наполовину опущен провалом своего плана по завоеванию Украины", - отметил Пионтковский.

Он убежден, что будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины существенно изменит политический расклад в РФ.

"Еще раз повторю: переход украинской армии в контрнаступление вызовет необратимые последствия в кремлевском бункере", - подчеркнул публицист.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.

Также сообщалось, что диктатор готовится "подарить" должность одной из своих дочерей, а вот для бывшего президента Дмитрия Медведева он придумал гораздо менее приятный "сюрприз".

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