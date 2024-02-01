Захарова назвала мысли о нападении РФ "нездоровыми фантазиями".

В Российской Федерации назвали опасения стран НАТО и Европейского Союза о том, что страна-агрессор может совершить нападание и на них, мифическими.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что европейцев пугают "мифической угрозой российской оккупации" и необходимостью готовиться к войне, чтобы якобы оправдать оказание помощи Украине в войне с РФ.

"Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь страны Европейского союза: не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", - заявила она.

НАТО готовится к войне: что известно

Напомним, ранее ряд европейских политиков и военных выступили с заявлениями о том, что им нужно быть готовыми к возможной войне с Россией.

Так, главнокомандующий армии Нидерландов призывал людей морально подготовиться к такому развитию событий, а министр гражданской обороны Швеции сказал, что война вполне возможна.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что вооруженный конфликт между НАТО и Россией может произойти уже через пять-восемь лет.

Ранее Bild сообщил, что получил доступ к секретному документу Бундесвера, согласно которому уже в этом году может начаться гибридная война Запада с РФ.

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