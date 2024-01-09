По словам министра, мирной Швеции стоит быть готовой к вероятной войне, хоть очевидных угроз нет.

Швеция должна готовиться к возможной войне на своей территории. Безопасная полоса мира, которая длится в стране более 200 лет, не должна вызывать у шведов ложное чувство безопасности.

Такое заявление сделал заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин на ежегодной конференции по обороне Folk och Försvar, передает The Local.

По словам министра, "всем шведам нужно действовать сейчас, чтобы повысить устойчивость страны в случае войны". Болин подчеркнул, что мир не является "непреложной константой" в Швеции, но предположил, что угроза войны стала больше, чем это было в течение очень долгого времени.

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"Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это официально, более просто и с откровенной ясностью: в Швеции может быть война", - заявил Болин.

Издание отметило, что министр, скорее всего, не имел в виду неизбежность и гарантированность вооруженного конфликта в стране, а лишь теоретически заявил о возможности войны. Он призвал должностных лиц обеспечить пункты убежища, разработать чрезвычайный план водоснабжения и снабжения продуктов. Также министр посоветовал работникам поинтересоваться у своего работодателя, какой будет их роль в организации подготовки к войне на рабочем месте.

Болин призвал шведов вдохновляться Украиной, которая встретила полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года "всесторонним сопротивлением".

Вступление Швеции в НАТО - что надо знать

После развязывания Россией кровавой захватнической войны против Украины Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В конце июня 2022 года лидеры стран НАТО официально пригласили эти страны к вступлению в Альянс. Присоединение Финляндии произошло в апреле, когда 30 стран-членов Альянса согласовали ее заявку на поступление.

Для Швеции процесс тормозят Венгрия и Турция. Обе, однако, не наложили вето на ее заявку. Венгрия обвинила страну в чрезмерной критике в свой адрес и заявила, что поддержит заявку Швеции на присоединение к НАТО, если Турция, которая так же блокирует процесс, согласится сделать это.

Турция выдвинула Швеции ряд требований по "борьбы с терроризмом" и на протяжении последних недель неоднократно заявляла, что шансов на прорыв в переговорах по одобрению заявки на вступление нет.

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