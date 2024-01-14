Согласно документу, сценарий стартует в феврале 2024 года.

В НАТО готовятся к крупному нападению России на восточный фланг. Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

В секретном документе Минобороны Германии излагается возможное развитие между Россией и НАТО, кульминацией указывают размещение сотен тысяч натовских солдат и неминуемое начало войны летом 2025 года.

В частности, указывается, что сценарий стартует в феврале 2024 года, когда Россия якобы запустит очередную волну мобилизации и призовет в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем предполагается, что Кремль якобы начнет весеннее наступление в Украине, которое к июню, по сценарию из документа, отбросит украинскую армию назад.

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Скрытая атака России на Запад, по сценарию, начнется в июле, со временем она будет становиться более явной. В Бендестаге моделируют кибератаки и другие формы гибридной войны в этот период, главным образом в странах Балтии, а также столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Далее, по сценарию, в октябре может произойти обострение в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. А с декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" предполагаются искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

Также моделируется, что в тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. А в мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера.

Когда закончится война в Украине - прогноз НАТО

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, чтовойна между Россией и Украиной будет длиться ещё долго и, вероятно, не закончится даже в 2025 году.

Он отметил, что "возможно, мы были слишком полны энтузиазма и оптимизма в начале украинского наступления прошлой весной" и призвал "готовиться к затяжной войне".

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