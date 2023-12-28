Он отметил, что жители европейских стран, которые находятся ближе к стране-агрессору, лучше морально подготовлены к возможной войне с ней.

Главнокомандующий армии Королевства Нидерландов генерал Мартин Вийнен заявил, что нидерландцам нужно быть готовыми к тому, что, вероятно, когда-нибудь придется воевать с Россией.

"Мы должны быть серьезно готовы к возможному вооруженному конфликту с Россией. Все общество должно быть готовым, вдруг что-то пойдет не так", – цитирует его De Telegraaf.

По его мнению, жители европейских стран, которые находятся ближе к стране-агрессору, лучше морально подготовлены к возможной войне с ней, и Нидерландам нужно последовать их примеру.

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"Нидерланды не должны думать, что нам гарантирована безопасность, потому что мы находимся в 1500 километрах", – сказал главком армии Нидерландов.

Генерал подчеркнул, что граждане уже должны иметь запасы пищи и питьевой воды, чтобы выжить в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, добавил Вийнен, Нидерландам следует значительно усилить свою армию, поскольку "Россия понимает только один язык: сильные вооруженные силы".

Угроза для Европы со стороны России

Ранее немецкий Bild со ссілкой на одну из европейских разведок заявил, что Россия может атаковать Европу в 2024 или в 2025 году: она будет выжидать момент, когда США окажутся "без лидера" и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

А президент Литвы Гитанас Науседа на днях заявил, что если Украина не выстоит, то Российская Федерация уже через пять лет будет представлять угрозу странам НАТО.

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