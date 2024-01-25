Европа должна быть способна защитить себя, если на американских выборах победит Трамп.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал Европейский Союз готовиться к войне без помощи Соединенных Штатов Америки. Также он считает, что необходимо создать собственный атомный щит.

Как пишет Politico, Веберу прочат первое место на летних выборах в Европарламент. В интервью изданию он назвал Трампа и Путина "теми двумя, кто устанавливает рамки" для 2024 года. "Мы хотим НАТО, но мы также должны быть достаточно сильными, чтобы быть в состоянии защитить себя без него или во времена Трампа. Независимо от того, кто будет избран в Америке, Европа должна быть в состоянии стоять на своем в плане внешней политики и быть в состоянии защитить себя самостоятельно", - сказал он.

Отмечается, что сейчас Североатлантический Альянс полагается на американские ядерные боеголовки, размещенные на шести военных авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. "Европа должна укреплять сдерживание, мы должны быть в состоянии сдерживать и защищать себя. Мы все знаем, что, когда дело доходит до драки, ядерный вариант является действительно решающим", - добавил Вебер.

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Он призвал к диалогу с Францей, которая имеет около 300 ядерных боеголовок, и Великобританией - у них на вооружении менее 260 боеголовок.

"Я бы хотел видеть европейское измерение ядерной обороны в качестве долгосрочной цели. Но пока это нереально, мы должны принять предложение Макрона и уже сейчас подумать о том, как ядерное вооружение Франции может быть встроено в европейские структуры", - считает он.

Вебер считает, что в это время политикам из центристских партий стоит быть честными с людьми. "Мы не должны скрывать реальное положение дел с угрозами перед лицом Путина, чтобы как-то создать ощущение, что все не так уж плохо", - добавил он.

Вебер в Украине: что известно

Напомним, вчера президент Европейской народной партии находился с визитом в Украине. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства сообщил, что ключевыми темами разговора было сближение Украины с Евросоюзом, работа на евроинтеграционном пути, а также поддержка и усиление страны.

В начале года Вебер призывал власти ФРГ передать Украине крылатые ракеты Taurus, которые она давно запрашивает.

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