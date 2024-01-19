Он отметил, что вполне доверяет мнению немецких экспертов, которые начали предупреждать о такой вероятности.

Вооруженный конфликт между членами НАТО и РФ возможен, и такой сценарий может развернуться уже через пять-восемь лет.

Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesspiegel, отметив, что разделает точку зрения немецких аналитиков на этот счет. Как отметил чиновник, пока он не считает нападение РФ вероятным, но склонен доверять мнениям экспертов, которые допустили вероятность наступления войны в ближайшие пять или восемь лет.

"Мы слышим угрозы от Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды РФ может напасть даже на страну НАТО", - высказал мнение Писториус.

Немецкий министр также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы страны быть готовыми к такому сценарию.

Возможная война НАТО и РФ

В несколько крайних дней стали все громче звучать заявления о том, что в будущем возможна война РФ со странами НАТО. Например, 17 января госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что у президента РФ Владимира Путина агрессивные замыслы, простирающиеся далеко за пределы Украины и неровен час он вознамерится напасть на одну из стран НАТО. "... Если он нападет на страну НАТО, мы будем обязаны помочь ей в соответствии со ст. 5 договора о НАТО", - объяснил Блинкен.

Также на днях глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил, что странам-членам НАТО не следует рассчитывать на то, что они продолжат жить в мире, им нужно готовиться к войне с РФ, которая сильно затронет гражданских.

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