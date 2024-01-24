Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Россия могла бы осуществить нападение на страны НАТО, если бы Украина проиграла войну.
Такое мнение он высказал в интервью 24 каналу, комментируя недавнюю статью Bild о том, что Североатлантический Альянс уже готовится к российскому нападению на восточный фланг. Журналисты говорят, что имеют доступ к секретному документу Бундесвера.
Коваленко отмечает, что сейчас российская армия и ее военно-промышленный комплекс сконцентрированы на войне против Украины, привлечено более 460 тысяч захватчиков. Если они захотят совершить нападение на НАТО, то должны подготовить солдат.
"Сейчас они могут себе позволить мобилизацию 25-30 тысяч в месяц, это пиковый показатель. Чтобы выйти за пределы этого показателя и готовить новые подразделения, им надо 50-60 тысяч. При репрессивной мобилизации их система не выдержит такую нагрузку. Когда в 2022 году было 100 тысяч в месяц, то российская мобилизационная система почти лопнула. Однако 50-60 тысяч они выдержат. Тогда часть идет на компенсацию ежемесячных потерь в зоне боевых действий, формируются новые подразделения. Но для этих новых подразделений нужна техника, штатная комплектация, чтобы они были полноценно боеспособными", - объясняет он.
Обозреватель считает, что сейчас для Европы существует гибридная опасность со стороны РФ, поскольку Украина сдерживает захватчиков. Он отмечает, что гибридная опасность может быть более угрожающей, поскольку у НАТО нет детального механизма действий в таких условиях.
"Есть открытая угроза, фиксируется вторжение, начинаются действия по инструментарию согласно 5 статье о коллективной безопасности. Однако есть гибридные политические, экономические, энергетические и даже миграционные угрозы", - добавил Коваленко.
Россия готовится к войне с НАТО?
Журналисты Bild выяснили, что уже в этом году российские власти могут провести новую мобилизацию и призыв еще 200 тысяч человек. По сценарию, изложенному в секретном документе, весной оккупанты пойдут в наступление и уже к июню отбросят ВСУ.
В июле начнется "скрытая атака" на Запад, которая будет включать кибератаки и другие формы гибридной войны в странах Балтии, а также столкновения и начало крупных учений на территории РФ и Беларуси.
В октябре может произойти обострение из-за переброски войск и вооружения в Калининград, а уже в декабре в районе "Сувалкского коридора" создадут конфликт на границе и "беспорядки с многочисленными жертвами".
Также рассматривается угроза в случае, если Соединенные Штаты после выборов на некоторое время останутся без лидера - тогда РФ и Беларусь "повторят на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину".