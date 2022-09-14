Напиток "Добрый cola" начнут продавать же с 15 сентября.

Российский вариант McDonald's нашел замену Coca-Cola. Во "Вкусно - и точка" с 15 сентября будут продавать "Добрый cola".

Об этом в пресс-службе компании сообщили российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

"C 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно - и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах… В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - говорится в сообщении.

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Таким образом, россияне смогут купить ту же самую Coca-Cola, но с другим названием.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company временно остановил свою деятельность в РФ из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В начале марта в McDonald's сообщили, что из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину в РФ временно закроют все рестораны.

16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает российский рынок. 12 июня в РФ открылся заменитель McDonald's - "Вкусно и точка".

СМИ узнали, что в заведениях могут использовать старые ресурсы McDonald's, например, булки. С первого дня открытия визитной карточкой "Вкусно и точка" стали плесень, зажаренные во фритюре насекомые и гнилые овощи.

Владельцем российских активов McDonald’s стала компания бизнесмена Говора "Клуб Отель". До этого он по франшизе развивал сеть McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Красноярске, Барнауле, Томске, Кемерове и Новокузнецке.

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