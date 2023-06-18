Российскому диктатору "кажется, что Залужный за границей".

Россияне продолжают распространять дезинформацию о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины. На этот раз источником фейка стал российский диктатор Владимир Путин, который на встрече с "военкорами" заявил, что Валерий Залужный якобы находится не в Украине.

"А где? Где он там? Я знаю… Мне кажется, что я знаю… Вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", – сказал Путин в ответ на вопрос пропагандиста Александра Сладкова ("Известия").

Российские фейки о Залужном

10 мая стало известно, что из-за сложной ситуации на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие во встрече Военного комитета НАТО.

После этого российские СМИ распространяли информацию о якобы тяжелом ранении главкома ВСУ. При этом официальные лица избегали публичного подтверждения этого фейка. В частности, глава российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти получают информацию о состоянии здоровья Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо.

25 мая офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал свежее видео, в котором появился Залужный. На это российская пропаганда отреагировала новой порцией фейков. На этот раз в сети распространяли фото мертвого военного в российской форме и с георгиевской лентой на груди, утверждая, что это Залужный.

14 июня главнокомандующий рассказал, что сам узнал о своем "серьезном ранении" и якобы смерти через соцсети.

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