Главком решил отреагировать, когда российская пропаганда достигла пика своего маразма.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сам узнал о фейке роспропаганды относительно своего "серьезного ранения" и якобы смерти.

Об этом заявил полковник ВСУ Анатолий Штефан" Штирлиц " в интервью BBC News Украина. По его словам, Залужный иногда читает Telegram-каналы и новости. Из пабликов он и узнал, что его якобы "серьезно ранили, а то даже и убили".

Главком отреагировал на это "с юмором", но публично никак не комментировал, ведь не видит смысла "оправдываться за какие-то фейки".

Видео дня

Впоследствии пропагандисты сообщали, что Залужный якобы перенес "тяжелую операцию на мозге с трепанацией черепа". А в Службе внешней разведки РФ интриговали, что якобы имеют информацию о состоянии здоровья Главкома ВСУ, но не будут разглашать ее.

Штефан признался, что после этих заявлений предложил Залужному опровергнуть фейки, ведь состояние его здоровья начало беспокоить уже и украинцев.

"Записали мы это видео и подумали, что (россияне - УНИАН) сейчас скажут: вот он сидит – значит, ранен. Поэтому мы сразу записали второе видео, где держит селфи камеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо", – рассказал Штефан.

"Штирлиц" заметил, что Залужный "всегда смеется над такими историями". Впрочем, на этот раз роспропаганда "достигла пика маразма", поэтому главком отреагировал.

Фейки о гибели Залужного

В последнее время пропагандисты РФ активно распространяют фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ИПСО враг запустил, с тех пор как появилась информация, что генерал будет вынужден пропустить встречу с Военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

25 мая офицер ВСУ Штефан опубликовал видео с Залужным. На видео главнокомандующий ВСУ благодарит украинцев и отмечает, что Украина одержит победу. Но россияне отреагировали на свежие фото и видео с генералом новыми фейками. К примеру, пропагандист Соловьева Карнаухов опубликовал фото якобы убитого Залужного, однако этим "Залужным" оказался мертвый оккупант с георгиевской лентой на груди и в типичной для русских военной форме.

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