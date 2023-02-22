Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал, почему Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не было среди украинской делегации во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Причиной этого стало то, что среди американских представителей отсутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли.
"Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного – прим.) было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола", - заявил Мельник в интервью Украинской правде.
Замглавы МИД добавил, что не стоит придумывать того, чего не было и не искать теорий заговора:
"Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", - добавил Мельник.
Отметим, что украинская делегация встретила Джо Байдена и его представителей в Киеве в понедельник 20 февраля. Всего президент США провел в столице Украины около шести часов. Эта встреча между Зеленским и Байденом стала второй за последние два месяца – в декабре украинский гарант был с визитом в Вашингтоне.
Визит Байдена в Киев: что известно
Во время этого визита было анонсировано о новом пакете поддержки от Вашингтона на 500 миллионов долларов.
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