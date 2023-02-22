Все связано с классикой дипломатии: такой ход был не по протоколу.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал, почему Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не было среди украинской делегации во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Причиной этого стало то, что среди американских представителей отсутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли.

"Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного – прим.) было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола", - заявил Мельник в интервью Украинской правде.

Замглавы МИД добавил, что не стоит придумывать того, чего не было и не искать теорий заговора:

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"Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат", - добавил Мельник.

Отметим, что украинская делегация встретила Джо Байдена и его представителей в Киеве в понедельник 20 февраля. Всего президент США провел в столице Украины около шести часов. Эта встреча между Зеленским и Байденом стала второй за последние два месяца – в декабре украинский гарант был с визитом в Вашингтоне.

Визит Байдена в Киев: что известно

Во время этого визита было анонсировано о новом пакете поддержки от Вашингтона на 500 миллионов долларов.

Владимир Зеленский заявил о том, что теперь у России не будет шансов на реванш. Джо Байден отметил, что Украина, несмотря на скептическое отношение других, достигла успеха в войне против Москвы.

Над визитом президента США работал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также прибыл в столицу Украины.

В честь Джо Байдена открыли доска на Аллее смелости в Киеве.

Президент США анонсировал еще больше санкции против РФ и рассказал, на ком они будут акцентированы.

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