Россияне также запускают фейки относительно последствий обстрела Павлограда.

Фейковые заявления российских ультранационалистов о "победах" на фронте направлены на замедление контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в ISW за 2 мая, комментируя заявление основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина об обстреле автомобиля, в котором якобы был командующий Силами украинской территориальной обороны генерал-майор Игорь Танцюра. Тогда он заявлял, что оккупанты убили украинского генерала, и даже опубликовал видео с обстрелов.

Однако почти сразу спикер украинской теробороны Денис Зелинский опроверг этот фейк и подчеркнул, что "все живы и здоровы".

Видео дня

Как говорится в сводке, так называемые российские военкоры назвали заявления Пригожина об убийстве Танцюры информационной победой. По словам одного из известных пропагандистов, украинский генерал получил указание о переводе резервов в Бахмут и подготовке Сил обороны к контратакам в этой местности. Обстрел автомобиля с ним россияне считают важным событием с оперативной точки зрения, которая замедляет предстоящее контрнаступление ВСУ.

В то же время другие российские военкоры утверждают, что обстрел ВС РФ Павлограда 1 мая значительно усложняет логистику украинцев и также скажется на сроках контрнаста Украины.

Война в Украине и пропаганда

Как ранее сообщал УНИАН, рейтинговая группа NewsGuard обнаружила 49 новостных сайтов, созданных чат-ботами со искусственным интеллектом.

В центре статегических коммуникаций предупредили, что россияне продолжают осуществлять в соцсетях информационно-психологические операции. В частности, страна-террористка сейчас распространяет вбросы относительно якобы "противостояния" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее в Минобороны предупредили, что российские оккупанты осуществляют очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО), распространяя фейковые цифры по потерям Украины в боях за Бахмут.

Кроме того, российская пропаганда создает фейковые аккаунты украинских военных в соцсетях и мессенджерах для распространения фейков.

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