Россияне, оправдываясь, начали делать "вбросы", что украинский генерал, мол, все же не "убит", но якобы ранен.

Российские "троли", разгонявшие около двух недель ИПСО то о гибели, то о ранении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, встретили свежие фото и видео с генералом новыми фейками.

На этот раз пропагандист Соловьева Карнаухов опубликовал фото якобы убитого Залужного, однако этим "Залужным" оказался мертвый оккупант с георгиевской ленточкой на груди и в типичной для россиян военной форме.

После публикации 25 мая нового видео, на котором Залужный приветствует украинцев, сидя в своем кабинете, россияне, оправдываясь, начали делать "вбросы", что украинский генерал, мол, все же не "убит", но якобы ранен.

Видео дня

Несмотря на то, что автор видео - офицер ВСУ Анатолий Штефан - четко проговаривает дату съемки - 25 мая, пропагандисты продолжили утверждать, что "дата и обстоятельства съемки пока непонятны".

Фейки о гибели Залужного и других командующих - главное

В последние несколько недель "тролли Пригожина" активно распространяют фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ИПСО враг запустил с тех пор, как появилась информация, что генерал будет вынужден пропустить встречу с военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

На что заместитель министра обороны Анна Маляр, опровергая очередную чушь россиян, заметила, что такие месседжи могут быть"фальстартом": "Когда они уже что-то задумали, у них уже есть определенные цели и они просто заранее сообщают результаты, возможно, чтобы отчитываться "наверх" или чтобы анализировать нас".

25 мая 2023 года офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram опубликовал видео с Залужным. На видео Главнокомандующий ВСУ благодарит украинцев и отмечает, что Украина одержит победу.

Вас также могут заинтересовать новости: