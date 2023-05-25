Он напомнил украинцам, что вместе мы обязательно одержим победу.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам на фоне распространения российских фейков о его ранении.

Видео, датированное 25 мая, опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале. "Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов", - написал он.

На видео Залужный благодарит украинцев и отмечает, что Украина одержит победу. "Искренне благодарю всех украинцев. Вместе мы обязательно одержим победу. И не только сегодня, всегда", - говорит главнокомандующий.

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Фейки о ранении Залужного: что известно

В последние недели российские пропагандисты и сторонники войны активно распространяли информацию о том, что Валерий Залужный пострадал во время атаки РФ.

В Украине это опровергали. В частности, вчера в Совете нацбезопасности сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский утром провел Ставку, где заслушал доклад главнокомандующего.

В Министерстве обороны сообщали, что Залужный делает свою работу и не обращает внимание на российские фейки. "Россияне просто испытывают свои ИПСО", - заявила Анна Маляр.

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