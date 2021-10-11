В Махачкале один школьник смертельно ранил другого, сообщили в МВД.

В российском городе Махачкала (столица Республики Дагестан) в одной из школ ученик ранил ножом другого школьника.

Раненый мальчик скончался в больнице, сообщила ТАСС глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Собеседница добавила, что обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Подозреваемый доставлен в Кировский райотдел полиции.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Дагестан сообщили, что после случившегося начато производство по ст. 105 Уголовного кодекса России – "Убийство".

Читайте такжеВ России в ходе драки до смерти забили чиновника из РоспотребнадзораИсточник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый и погибший – ученики 9 класса школы №51.

В школе 15-летний ученик Асанали Османов зарезал одноклассника Джабраила Хаджиханова, сообщил Telegram-канал "112".

"…Османов и его ровесник… Хаджиханов давно недолюбливали друг друга. Часто ссорились и дрались. В этот раз Асанали пришел в школу с ножом. Случилась очередная размолвка. Османов выхватил оружие и пырнул своего оппонента", – отмечается на канале.

По его данным, пострадавшего экстренно отправили в больницу, но медики не смогли его спасти.

Османов сказал, что не хотел убивать Хаджиханова. Подозреваемый утверждал, что одноклассник сам напоролся на нож во время драки.

Напомним, 20 сентября в РФ в Пермском государственном университете произошло массовое убийство. В вузе устроил стрельбу 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек, а 29 – пострадали. Стрелка обезвредили.

Автор: Екатерина Присяжнюк