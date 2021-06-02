Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция Киева задержала злоумышленника, который ранил ножом своего родственника. Конфликт между мужчинами возник из-за денег за уплату коммунальных услуг.

Как сообщается на сайте столичной полиции, одного из оппонентов госпитализировали в больницу с ножевым ранением, а злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как выяснили правоохранители, мужчины проживают в одном доме на улице Садовой, вместе со своими женами и детьми.

Между семейными парами возник конфликт из-за денег за уплату коммунальных услуг. В ходе ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им другого в грудь, а после этого покинул помещение вместе с женой.

35-летнего пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни пока ничего не угрожает.

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Полиция установила, что нападавший скрывается в квартире товарищей на улице Чернобыльской. У него обнаружили пакет, где находились нож и одежда, предположительно со следами крови.

Задержанный - 33-летний уроженец Днепропетровской области, ему объявили о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Одессе пластический хирург получил 13 ножевых ранений от друга своей жены, которую до этого избил. Пострадавшего, который получил проникающие ранения брюшной и плевральной полости, госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Автор: Дмитрий Захаров