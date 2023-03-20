Ведется подготовка межправительственных соглашений о взаимном признании образования с Угандой, Египтом и Марокко.

Дети в росийских школах начнут изучать африканские языки, в частности, суахили и амхарский.

Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки Московского госуниверситета Алексей Маслов, пишут пропагандистские СМИ.

По его словам, в институте возрождается преподавание таких языков как йоруба, сомалийский, суахили, амхарский, зулу и многие другие.

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"У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка – это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями", — отметил Маслов.

Сейчас Минобразования РФ работает над подготовкой межправительственных соглашений о взаимном признании образования с Угандой, Египтом и Марокко. Кроме того, соглашения о сотрудничестве подписываются еще с восемью странами - Маврикием, Алжиром, Камеруном, Конго, Мали, Ганой, Гвинеей и Экваториальной Гвинеей.

Языковые скандалы в России

Российский блогер Никита Прошин (более известный как Ники Прошиш) получил пощечину за то, что разговаривал по-английски в Санкт-Петербурге.

В то же время на оккупированном Россией полуострове Крым может исчезнуть английский язык. Там хотят в школах ввести "свои языки". Пока неизвестно распространит ли эту практику российское руководство на территорию своей страны или только на оккупированной.

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