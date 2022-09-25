Блогер снял несколько уличных интервью с россиянами, чтобы показать, что люди думают о мобилизации.

Популярный российский блогер Никита Прошин (более известный как Ники Прошиш), ведущий свой YouTube-канал на английском языке, получил от прохожего по лицу во время стрима об акции против мобилизации в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел на Невском проспекте в Петербурге. Этот момент блогер не вырезал из сюжета, смотрите его с 3:56 по 4:37.

На записи видно, как Никита идет по улице и пытается записать видео про протесты против мобилизации в Питере. В какой-то момент его остановил шедший мимо мужчина и потребовал, чтобы блогер говорил по-русски: "По-русски говори!". Чтобы "закрепить" свою просьбу, прохожий ударил блогера по лицу.

"Частичная мобилизация была объявлена в России. На акцию протеста собралось много людей, многие сейчас бегут из РФ. В этом видео я хочу поделиться некоторыми подробностями этих событий, а также поделиться некоторыми личными ощущениями после наблюдения за протестами в Санкт-Петербурге", - говорится в описании к ролику Прошина.

Также он показал несколько уличных интервью с россиянами, чтобы показать, что люди думают о мобилизации.

Мобилизация в России 2022: что известно

Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в РФ. Российские власти обещали, что мобилизовать будут только военных, которые находятся в запасе.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в планах - мобилизовать около 300 тыс. человек. Издания "Медуза" и "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что количество подлежащих призыву в России может составлять 1 млн человек.

В ряде городов РФ прошли акции протеста против проведения частичной мобилизации. Многие мужчины в России захотели покинуть страну, в частности, на границе с Грузией и Финляндией образовались пробки.

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