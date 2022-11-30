Они ищут в телефонах приложение украинской онлайн школы.

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики пытаются заставить местных жителей отдать детей в их учебные заведения.

Они проверяют детей, сообщают в Центре национального сопротивления. Проверки проводят завезенные из Российской Федерации врачи во время медицинских осмотров. Оккупанты ищут в телефонах детей и родителей приложение украинской онлайн-школы, а также проверяют тех, кто в учебное время находится на улице.

Отмечается, что захватчики обещают выплатить 10 тысяч рублей семьям, которые согласятся отдать детей в российские школы.

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"В целом российские школы на ТОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек, где свезенные учителя из РФ насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", - отмечают в центре сопротивления.

Российские школы на оккупированных территориях

Ранее в полиции Харьковской области рассказали, что россияне и коллаборанты в школах запрещали украинский язык.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российские захватчики учреждают региональные отделения "Юнармии" и готовят украинских детей к вступлению в добровольческие батальоны.

Летом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе захватчики угрожали отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.

Российский пропагандист предлагал устроить "ГУЛАГ" для украинских учителей, которые "не научились любить" РФ.

А на территории временно оккупированной Донецкой области оккупанты мобилизовали и отправили на фронт школьника.

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