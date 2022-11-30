На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики пытаются заставить местных жителей отдать детей в их учебные заведения.
Они проверяют детей, сообщают в Центре национального сопротивления. Проверки проводят завезенные из Российской Федерации врачи во время медицинских осмотров. Оккупанты ищут в телефонах детей и родителей приложение украинской онлайн-школы, а также проверяют тех, кто в учебное время находится на улице.
Отмечается, что захватчики обещают выплатить 10 тысяч рублей семьям, которые согласятся отдать детей в российские школы.
"В целом российские школы на ТОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек, где свезенные учителя из РФ насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", - отмечают в центре сопротивления.
Российские школы на оккупированных территориях
Ранее в полиции Харьковской области рассказали, что россияне и коллаборанты в школах запрещали украинский язык.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российские захватчики учреждают региональные отделения "Юнармии" и готовят украинских детей к вступлению в добровольческие батальоны.
Летом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе захватчики угрожали отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.
Российский пропагандист предлагал устроить "ГУЛАГ" для украинских учителей, которые "не научились любить" РФ.
А на территории временно оккупированной Донецкой области оккупанты мобилизовали и отправили на фронт школьника.