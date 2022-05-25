Представитель российская оккупационной администрации заявил, что "тупое следование за чужой цивилизацией опасно".

Английский язык может исчезнуть из школ временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Вместо иностранных языков будут изучать "свои языки".

Об этом заявил так называемый "спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов в комментарии российским пропагандистам.

"Языки - спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?" – заявил путинский пособник.

По его словам, "тупое следование за чужой цивилизацией опасно".

"Мы делаем ребенка заложником - он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время - а потом на историю времени не хватает", - заявил Константинов.

При этом он заявил, что английский в школе не изучал, но при необходимости освоил за два года. Коллаборант предложил создать курсы по изучению иностранных языков для тех, кому это действительно необходимо.

Как ранее сообщал УНИАН, скрытая мобилизация в Российской Федерации провалилась. Кремль решил отравить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

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