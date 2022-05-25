Английский язык может исчезнуть из школ временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Вместо иностранных языков будут изучать "свои языки".
Об этом заявил так называемый "спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов в комментарии российским пропагандистам.
"Языки - спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?" – заявил путинский пособник.
По его словам, "тупое следование за чужой цивилизацией опасно".
"Мы делаем ребенка заложником - он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время - а потом на историю времени не хватает", - заявил Константинов.
При этом он заявил, что английский в школе не изучал, но при необходимости освоил за два года. Коллаборант предложил создать курсы по изучению иностранных языков для тех, кому это действительно необходимо.
Как ранее сообщал УНИАН, скрытая мобилизация в Российской Федерации провалилась. Кремль решил отравить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.