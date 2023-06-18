В десяти населенных пунктах отключили свет.

В России заявляют об атаке беспилотников на электрическую подстанцию в Брянской области. Как сообщает Телеграм-канал "База", в ночь на 18 июня была атакована двумя беспилотниками подстанция Марицкая возле города Севск, который расположен в 30 км от границы с Украиной.

"Первый дрон скинул боеприпас около 23 часов вечера. Взрывом был повреждён силовой кабель. Спустя час подстанцию атаковал ещё один беспилотник самолётного типа — сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии", - отмечается в сообщении.

По информации "Базы", в результате атаки город Севск и ещё 9 других населённых пунктов остались без света. Пострадавших нет.

При этом в Телеграме губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщений по этому поводу нет.

БПЛА в России - частые гости

Только вчера губренатор Брянской области сообщал о том, что ночью три беспилотника атаковали нефтепровод "Дружба", все они были сбиты.

Кроме того, часто беспилотники падают в Калужской области. с начала месяца сообщалось о по крайней мере двух таких случаях.

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