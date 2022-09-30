Случаи "ошибочной" мобилизации россиян на фронт фиксируют все чаще.

В российском Хабаровске мобилизировали на войну в Украине мужчину с диагностированной шизофренией.

Об этом сообщается в Telegram-канале Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Хабаровском крае.

Его жена рассказала, что мужчина с 2017 года состоит на учете в психиатрической больнице, но 26 сентября его забрали по повестке и увезли в военную часть города Бикина.

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"Я 28-го числа приезжаю в часть, предоставляю им необходимые документы, на что они мне ответили, что разберутся. Звонит мне муж и говорит, что началось распределение по батальонам, его зачисляют в стрелковый", — жалуется россиянка.

Отмечается, что случаи "ошибочной" мобилизации россиян на фронт фиксируют все чаще. В Ростове-на-Дону на службу призвали хромого стрелка с грыжей позвоночника, в Волгоградской области - 63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга, а на Сахалине - 40-летнего диабетика с пластинами в позвоночнике.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о призыве в армию резервистов. Часть обращения он посвятил ядерным угрозам в сторону Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что планируется призвать 300 тысяч человек. А СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано об 1 миллионе мужчин.

В Кремле эту информацию назвали "враньем", но факты свидетельствуют об обратном. Повестки присылают многодетным отцам, старикам и мертвецам. О нарушениях правил мобилизации заговорили даже прокремлевские пропагандисты.

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