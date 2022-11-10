Парня сначала отправили в Крым, а потом перебросили в Херсонскую область.

На территории временно оккупированной Донецкой области россияне мобилизовали на войну школьника.

Его отправили сначала в Крым, а затем перебросили в Херсонскую область, пишет "Медуза".

Мать парня Наталья Гладких рассказала, что представители "правоохранительных органов ДНР" пришли к ним домой еще 25 февраля. Боевики требовали от ее 18-летнего сына-школьника Никиты прибыть к призывному пункту и угрожали уголовной ответственностью.

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После мобилизации парня отправили на фронт. Женщина жалуется, что ее сын находится в подавленном состоянии и уже видел смерть.

Отмечается, что документы об окончании школы Никита получил, когда был на фронте. В них говорится, что парень якобы окончил школу дистанционно, хотя женщина утверждает, что с 25 февраля он не имел возможности учиться.

Мобилизация в оккупационную армию

В России объявили мобилизацию 21 сентября. На войну также отправляли мужчин с временно оккупированных территорий Украины.

На фронт российские оккупанты отправляют всех, кого могут. Повестки присылают многодетным родителям, старикам и мертвецам.

В российском Хабаровске мобилизовали на войну в Украине мужчину с диагностированной шизофренией. Также повестку прислали слепому на один глаз, полуглухому и онкобольному 59-летнему хирургу.

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