Военное руководство РФ очень рассчитывает на помощь населения.

В Российской Федерации не могут решить вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 6:00 26 ноября, военное руководство РФ очень рассчитывает на помощь населения.

В частности, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и прочие вещи, необходимые военнослужащим в полевых условиях.

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"В то же время, несмотря на меры по пропаганде, наблюдается определенный спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: мобилизация в РФ

Ранее аналитики ISW отметили, что плохое снабжение мобилизованных в России раскалывают информационное пространство. Так, из-за этого становятся явными противоречия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и усилиями РФ по смягчению проблем среди военнослужащих. Из-за этого в РФ нарастает недовольство в обществе – "мобики" сетуют, что их не кормят и кидают без ничего на передовую.

Как писал УНИАН, военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

Накануне Владимир Путин поручил Минобороны и другим ведомствам создать государственный информационный ресурс с данными граждан, которые состоят или должны состоять на воинском учете.

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