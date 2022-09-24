По ее словам, военкомы "выбешивают людей, вот как специально, как назло".

Главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян заявила о многочисленных нарушениях во время частичной мобилизации в России.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В эмоциональных постах пропагандистка заявила, что призывают студентов и тех, кто не подходит по возрасту.

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"Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что "это касается только призывников, а не мобилизованных". Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним", – заявила она.

По ее словам, военкомы "выбешивают людей, вот как специально, как назло".

"Как будто Киевом засланные", – приходит к выводу пропагандистка.

Она также обещает собирать информацию обо всех неправомерных действиях при мобилизации и способствовать привлечению виновных к ответственности по закону о фейках за раздувание паники.

Частичная мобилизация в России: что стоит знать

Как писал УНИАН, согласно сообщениям Минобороны РФ, Россия стремится призвать еще 300 тысяч человек.

СМИ сообщают и о планах страны, которая развязала войну против Украины, привлечь миллион людей. Появлялись и сообщения о планах призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Сообщали, что акцент делают на жителях глубинки – где нет оппозиции, СМИ, и уровень поддержки войны выше.

Накануне в стране значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. Сейчас ограничивают выезд мужчин за пределы РФ.

После объявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации, часть россиян начали выходить на протесты – впервые с весны. Акции протеста запланированы и на субботу, 24 сентября.

Также россияне начали массово бежать из страны, в Европе мнения о том, стоит ли разрешать въезд уклонистам, разделились.

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