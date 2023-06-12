Лекторам дали рекомендации подавать спорные факты истории сухо, без дополнительного анализа или критики.

Политика массового вмешательства государства в российскую систему образования усилилась актами массовой цензуры работы преподавателей истории.

Как рассказали изданию The Moscow Times два источника в российских ВУЗах, на занятия истории в университеты на юге России стали приходить проверяющие из министерств. Они конспектируют работу преподавателей на предмет соответствия нынешним представлениям власти, рассказал один из сотрудников ВУЗа. Другой сотрудник университета в Самаре подтвердил, что столкнулся с цензурой. По его словам, заслуженного коллегу-историка уволили с работы за статью исторического характера.

Историкам, по словам преподавателя в Краснодарском крае сообщили, что во время лекций: "недопустима критика власти ни в какой форме, включая царя". Также лекторам дали рекомендации подавать спорные факты истории сухо, без дополнительного анализа или критики.

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