СК РФ возбудил уголовное дело.

Сегодня утром, 9 декабря, в ТЦ "МегаХимки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области, произошел масштабный пожар. Загорелась кровля гипермаркета "OBI". Огонь охватил минимум 17 тыс. кв м торгового центра.

Как сообщили экстренные службы РФ, причиной возгорания в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию.

По данным МЧС РФ, один человек погиб.

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Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту пожара в ТЦ "Мега Химки", заявили в СК РФ.

Ущерб от пожара OBI в Химках с учетом припаркованных авто может составить 20-30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.

На данный момент пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

Общий контактный центр "Мега" по России сообщил, что ТЦ "МегаХимки" будет закрыт 9 декабря.

Пожар в ТЦ Москвы: что известно

Как писал УНИАН, в ТЦ "МегаХимки" в Подмосковье произошел пожар и последовали взрывы, в результате чего обрушились перекрытия ТЦ.

В МЧС РФ говорят, что к тушению пожара в ТЦ в Москве придется привлечь авиацию.

Среди версий рассматривали и поджог.

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