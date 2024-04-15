Россияне "заочно арестовали" и сами же пытаются "заочно выпустить" из-под ареста главу СБУ.

В конце марта российский суд "заочно арестовал" главу СБУ Василия Малюка, а сейчас российские СМИ распространили информацию, что "защита Малюка" якобы пытается обжаловать арест. Пресс-служба СБУ в комментарии УНИАН назвала эти сообщения "информационно-психологической операцией".

"Защита подала апелляционную жалобу на заочный арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в Басманный суд Москвы. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда", - написали сегодня российские СМИ.

В Службе безопасности Украины эту информацию опровергли как не соответствующую действительности.

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"Служба безопасности Украины призывает СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу заочного ареста главы СБУ Василия Малюка и якобы обжалования от его имени "приговора" в одном из московских судов исключительно как проявление враждебных ИПСО", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов.

"Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", которая якобы подает апелляции от имени главы СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ", - отметили в украинской спецслужбе.

При этом, в пресс-службе добавили, что все мероприятия, которые осуществляет Служба безопасности Украины, полностью соответствуют нормам национального и международного законодательства.

"Арест" Малюка в России

Как сообщал УНИАН, Москва требует, чтобы Киев арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. В частности, россияне настаивают, что нашли "украинский след" в теракте в "Крокусе", убийстве пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыве Крымского моста и других событиях, которые произошли в России и на оккупированных территориях.

Сам Василий Малюк заявил на это, что решение о его "аресте" от карманных судей Кремля не заслуживает внимания. Зато его интересует суд над Владимиром Путиным. Малюк заверил, что делает все возможное, чтобы увидеть руководителя России на скамье подсудимых в Гааге.

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