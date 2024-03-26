Глава СБУ объявлен Россией в федеральный и международный розыск.

Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Об этом говорится в комментарии главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, переданном пресс-службой СБУ, по поводу решения Басманного районного суда Москвы, который заочно арестовал его на два месяца по делу "за терроризм".

"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - над их хозяином Путлером (речь идет о так называемом президенте России Владимире Путине - УНИАН). Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", - подчеркнул Малюк

По сообщению СМИ, постановлением Басманного районного суда Москвы, главе СБУ Василию Малюку определено два месяца ареста по делу "о публичных призывах к терроризму". Он якобы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).

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Малюк объявлен Россией в федеральный и международный розыск.

Война с РФ - участие Малюка

25 марта глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал последние удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

В интервью ICTV он отметил, что состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага, потому что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета.

По его словам, необходимо максимально минимизировать эти поступления в бюджет и автоматически "перекрыть кислород господину Путлеру". Операции проводят с помощью дальнобойных дронов.

Также Малюк напомнил, что с начала марта Россия полностью остановила экспорт бензина. Между тем СБУ уже осуществила 13 успешных атак на российские НПЗ.

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