В МИД РФ заявили, что требуют ареста лиц, которые причастны к террористической деятельности.

Москва требует, чтобы Киев арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Как сообщает министерство иностранных дел РФ, Украина якобы виновата в террористической деятельности на территории России. В частности, россияне настаивают, что нашли "украинский след" в теракте в "Крокусе", убийстве пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыве Крымского моста и других преступлениях.

"В связи с этим МИД России передало властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте всех причастных к этим терактам лиц. Среди этих требований - арест главы СБУ В.Малюка, который цинично признал 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В дипведомстве страны-оккупанта цинично заявили, что борьба с международным терроризмом - обязанность каждого государства.

"Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить нанесенный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", - добавили в МИД РФ.

"Арест" Малюка в РФ

25 марта глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал последние удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

В интервью ICTV он отметил, что состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага, потому что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета.

По его словам, необходимо максимально минимизировать эти поступления в бюджет и автоматически "перекрыть кислород господину Путлеру". Операции проводят с помощью дальнобойных дронов.

Также Малюк напомнил, что с начала марта Россия полностью остановила экспорт бензина. Между тем СБУ уже осуществила 13 успешных атак на российские НПЗ.

По сообщению СМИ, постановлением Басманного районного суда Москвы, главе СБУ Василию Малюку определено два месяца ареста по делу "о публичных призывах к терроризму". Он якобы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).

Сам Малюк заявил, что решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания .

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