Раненая девочка в больнице рассказала, что стрелял ее знакомый, который пытался до нее домогаться.

В Москве полицейский ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета.

Читайте такжеВ России учителю пришлось отстреливаться от школьника и его друзей (фото)О происшествии сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, передает НТВ.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. 33-летний сотрудник ППС, находясь не на службе и в гражданской одежде, несколько раз выстрелил в несовершеннолетнюю девочку.

Полицейского задержали, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Полицейский стрелял в школьницу: что еще известно

Как пишет Telegram-канал 112, пострадавшей 13 лет, ее зовут София. Отмечается, что полицейский поругался с девочкой и выстрелил ей в ногу.

Читайте такжеВсплыли жуткие подробности смерти девушки в прямом эфире в РоссииНа крики прибежали соседи, они увидели, как мужчина пытается затащить девочку в подъезд. Они же вызвали «скорую помощь», которая увезла раненого подростка в больницу. Уже там девочка рассказала: стрелял ее знакомый Иван, который пытался до нее домогаться.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, полицейский был гостем, которого отец и мать девочки пригласили в свою квартиру на застолье. В какой-то момент, после дозы спиртного, полицейский решил спуститься на улицу «подышать» и позвал с собой дочку хозяина. На улице он стал к ней приставать.

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Автор: УНИАН