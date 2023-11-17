Отмечается, что если движение признают экстремистским, то наказывать будуть как рублем, так и тюрьмой.

В Российской Федерации хотят расширить список экстремистских движений. Министерство юстиции РФ уже подало в Верховный суд иск о запрете движения ЛГБТ.

"В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный суд подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении российского минюста.

Такое решение объясняется тем, что в деятельности ЛГБТ-движения в соответствии со статьей 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" выявили признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе побуждение к социальной и религиозной розни. Суд рассмотрит дело 30 ноября.

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В случае позитивного решения суда, использование ЛГБТ символики в публичном пространстве могут квалифицировать по статье 20.3 КоАП "Публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистской организации", которая предусматривает штраф до 2 тысяч рублей или админарест на срок до 15 суток, для должностных лиц и юрлиц - штраф до 4 тысяч и до 50 тысяч рублей.

При этом финансирование организаций, защищающих права ЛГБТ, могут квалифицировать как финансирование экстремистской деятельности по статье 282.3 УК, которая предусматривает штрафы от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, принудительные работы от года до четырех лет либо до восьми лет колонии.

В то де время неизвестно, как будут квалифицировать принадлежность к ЛГБТ. Дело в том, что за участие в экстремистских организациях в России предусмотрено наказание в виде штрафов, исправительных работ или до шести лет лишения свободы. Если же при этом использовалось служебное положение, то до 12 лет.

ЛГБТ-истерия в России - последние новости

В Госдуме РФ предложили "помиловать" радугу, потому что слишком многие люди и бизнесы бояться использовать этот символ из-за страха, что он отожествляется с ЛГБТ-сообществами у россиян.

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