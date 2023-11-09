Символ ЛГБТ-сообщества состоит из цветов радуги, за исключением голубого.

Российский телеканал из-за страха нарваться на штраф за пропаганду ЛГБТ-сообщества обесцветил флаг представителей нетрадиционной ориентации в клипе группы из Кореи.

На музыкальном канале в эфире появился клип корейской группы Seventeen на песню God of Music. Россияне решили несколько подкорректировать, чтобы не навлечь на себя гнев. В клипе на фоне музыкантов виднеется Радуга. Это испугало российский телеканал, который не хотел "светить" пропаганду ЛГБТ, а потому кое-что переработал во время трансляции новинки.

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Россияне "переделали" клип таким образом, что вместо флага просто виднеется серое небо.

Интересно, что сами россияне оказались не в восторге от такого поступка телеканала. Они были возмущены, что руководство испортило яркий клип группы и назвали такую выходку "маразмом".

Что известно о группе Seventeen

Это южнокорейская группа, которую создали в 2015 году. Дебютировали ребята альбомом 17 Carat.

Интересно, что 13 артистов, которые входят в состав Seventeen, известны как группа, которая сама участвует в своем продюсировании и создании хореографии.

Напомним, что недавно певица Кристина Соловий после скандала с клипом помолилась за ЛГБТ.

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