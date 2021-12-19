Серьезная драка случилась в челябинском поселке, выяснили журналисты.

В российском городе Челябинск на территории поселка Чурилово "джентльмены" устроили "битву века" – в ход пошли ноги, палки и пистолеты.

В поселке "гости" избили местных ребят, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, "пришельцы" стреляли местным молодым людям в лица, добивали лежачих и одержали победу.

"Это был забив двух молодежных сборных по смешанным видам спорта…", – отмечается на канале.

Читайте такжеНовая массовая драка мигрантов в Москве: почти 50 человек задержаны (видео)Напомним, в конце сентября стало известно, что в РФ найден мертвым начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Кулаков. Куликова забил до смерти 25-летний парень.

По предварительным сведениям, мужчина скончался в результате травмы грудной клетки и ушиба сердца, полученных в результате драки. Мужчину избил житель города Камышин.

После драки подозреваемый сам вызвал медиков, и они констатировали смерть пострадавшего.

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Автор: Екатерина Присяжнюк