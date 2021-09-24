Подозреваемого уже задержали.

Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александра Кулакова нашли мертвым. Его до смерти забил 25-летний оппонент.

Об этом сообщает пресс-служба следственного Управления СК РФ в регионе.

"Сегодня ночью на улице Осетинской города Камышина найдено тело 33-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Предварительно, мужчина умер в результате травмы грудной клетки и ушиба сердца в результате драки. Травму погибшему нанес 25-летний житель Камышина. Подозреваемый после инцидента вызвал медиков, но они констатировали смерть.

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Подозреваемого уже задержали, решается вопрос об аресте.

По данным российского Интерфакса, в драке погиб начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Кулаков.

Как ранее сообщал УНИАН, российская пропагандистка Симоньян поделилась героической версией смерти чиновника. Зиничев будто бросился в воду за поскользнувшимся оператором и разбился о камень. Она добавила, что и Зиничев, и оператор до трагического инцидента стояли на краю выступа.

8 сентября в МЧС России сообщили, что Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизни человека.

Зиничев возглавлял российское ведомство с 2018 года. До того работал преимущественно в спецслужбах. С 2006 по 2015 год работал в личной охране нынешнего президента РФ Владимира Путина.

В своей телеграмме на сайте Кремля Путин признался, что имел с Зиничевым дружеские отношения. Тепло о погибшем чиновнике также отозвался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Журналисты выяснили, что Мельник погиб не в ходе учений под Норильском, а в нескольких километрах оттуда – на территории заповедника у водопада.

Автор: Анастасия Горбачева