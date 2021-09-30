После жестокой расправы неизвестный, пытаясь скрыть следы преступления, поджег квартиру.

В Оренбургской области (Россия) неизвестный зарубил топором трёх студенток медицинского колледжа.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тела двух девушек обнаружили на съемной квартире в городе Гае, еще одной - во дворе дома. Всем жертвам было от 19 до 20 лет. После жестокой расправы неизвестный, пытаясь скрыть следы преступления, поджег квартиру. Его сейчас разыскивают правоохранители.

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Напомним, в России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого во время оккультного ритуала.

По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города.

Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, и они вместе пошли в лесополосу. Во время выкапывания ямы он негативно высказался о данном обряде и супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались.

В ходе драки подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали.

Автор: Денис Прядко