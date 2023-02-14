Кремль готовит своих граждан воевать со школьной скамьи.

Власти России обязали закупить свои школы макеты оружия. По сообщению российских СМИ среди этих аналогов должны быть гранаты Ф-1 и РГД-5, автоматы Калашникова, стрелковые тренажеры, а также защитные костюмы, дозиметры и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки. Их российские школы должны применять на уроках ОБЖ.

Учебные заведения получили от Минпросвещения обязательный список, который должен быть в каждой школе. В этот перечень входят:

сейф для оружия;

мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки;

дозиметр;

газоанализатор кислорода и токсичных газов;

защитный костюм;

имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена;

макеты гранат Ф-1 и РГД-5;

стрелковый тренажер;

макет автомата Калашникова;

магазин к автомату Калашникова с учебными патронами и макет простейшего укрытия в разрезе.

В школах Санкт-Петербурга был проведен аудит закупок, и в нескольких учебных заведениях контролеры не обнаружили должного количества надлежащего оборудования для кабинетов ОБЖ. Педагоги это должны были сделать до конца прошлого года, согласно приказу Минпросвещения от сентября 2022-го. Из-за этого на "вооружение школ в ближайшее время" было дополнительно выделено из бюджета 23 миллиона рублей.

Видео дня

Макеты гранат и другого оружия нужны в том числе и из-за введения нового предмета для учащихся 10-х классов "начальная военная подготовка". Он включен в учебный план ОБЖ.