Более того, россиянина с инвалидностью признали уклонистом.

28-летнему Сергею Ситдикову из Татарстана (РФ) прислали повестку от военкомата, несмотря на инвалидность и ДЦП.

Об этом рассказывает "Комсомольская правда".

Ситдиков слеп от рождения и передвигается в инвалидной коляске, поэтому повестка его крайне удивила. Еще больше его удивило то, что в военкомате его считают уклонистом, поскольку якобы присылали повестки и раньше.

"При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пустой — все документы и медицинское заключение исчезли. Как такое могло произойти?" - удивляется россиянин.

В ситуации разбирается местное отделение сообщества слепых.

Как писал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Россияне призывного возраста негативно относятся к перспективе мобилизации, некоторые имели смелость назвать войну в Украине преступной.

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