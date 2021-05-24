Ранее депутата судили за хранение наркотиков в особо крупном размере.

Российский депутат Покровского сельского поселения из Омской области от КПРФ Алексей Анищенко вместе с женой-«порнорежиссером» устроили оргию со школьницей. Весь процесс они записали на видео, которое опубликовали в приватном Telegram-канале.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

В ходе проверки полицейские установили, что 26-летний депутат и его 22-летняя жена Ольга пригласили к себе домой 17-летнюю девушку.

«Выпивали-выпивали и в итоге все вместе занялись сексом ради «острых ощущений». Процесс «по традиции» сняли на видео. В этой роли сам Алексей уже сознался, но заявил, что к остальному творчеству жены (всего изъято около 80 гб фото и видео) отношения якобы не имеет», – говорится в сообщении.

Читайте также"Будет кровища": в России школьник на уроке угрожал учительнице "тра***ть" ее (видео 18+)Отмечается, что депутат ранее был судим за хранение наркотиков в особо крупном размере.

Школьница сейчас находится в реабилитационном центре. Мать девочки лишена родительских прав. Ее воспитывают дедушка и бабушка.

До этого сообщалось, что школьнице 15 лет. Девушку напоили пивом и предложили сняться в порно за три тысячи рублей. Ей пообещали, что все это исключительно для личного пользования, и девятиклассница согласилась. Но позже она узнала, что ролик слили в сеть.

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Автор: Катерина Шварц