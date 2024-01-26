Письма были адресованы родным девочки, а также ряду ее одноклассников.

В России школьница оставила 10 пересмертных записок и совершила самоубийство.

Как сообщает "База", шестиклассница из Бирска оставила письма 10 людям, у которых просила прощения. 12-летняя Алиса (имя изменено) жила вместе с мамой, которая работает медсестрой в тубдиспансере, и бабушкой-пенсионеркой. Росла в обычной благополучной семье, хорошо училась, побеждала в Олимпиадах, ни с кем не ссорилась.

Утром 23 января девочка, как всегда, пошла в школу и вернулась домой около 11 часов. По словам бабушки, Алиса была в хорошем настроении.

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Около 16 часов Алиса осталась дома одна: бабушка уехала с внуком за продуктами. По дороге домой они забрали с работы маму девочки. Когда распахнули дверь квартиры, Алиса лежала на полу в крови. Ее срочно госпитализировали. Девочка умерла в реанимации.

Полиция выяснила, что домой к Алисе никто не заходил. В ее комнате нашли предсмертные записки для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников. Алиса написала каждому личное письмо, в котором попросила простить ее и никого не винить.

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Как сообщал УНИАН, утром 7 декабря в российском Брянске ученица восьмого класса гимназии №5 открыла стрельбу по ученикам во время урока биологии та совершила суицид.

По данным городской администрации, в результате стрельбы два человека погибли, четверо пострадали. Установлена личность восьмиклассницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии. Ей оказалась 14 летняя Алина А. Она убила свою одноклассницу Марию Н., а также ранила четырех мальчиков.

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