Сообщается, что в результате инцидента два человека погибли, четверо пострадали.

Утром в четверг, 7 декабря, в российском Брянске ученица восьмого класса гимназии №5 открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии и совершила суицид, сообщают россСМИ и Telegram-каналы.

По данным городской администрации, в результате стрельбы два человека погибли, четверо пострадали.

"Установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии. Ей оказалась 14 летняя Алина А. Она убила свою одноклассницу Марию Н., а также ранила четверых мальчиков", - говорится в одном из сообщений.

РосСМИ сообщают, что девушка пронесла в школу оружие, она зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам, после чего застрелилась:

"Всего ученица 8А Алина А. сделала пять выстрелов из дробовика - она опоздала на урок и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло все примерно в 09:15. Один из четырех раненых мальчиков сейчас в реанимации".

Также отмечается, что предварительная причина стрельбы - конфликт с одноклассниками, которые шутили над девочкой.

Указывается, что школьница пронесла в гимназию охотничье ружье Бекас-3 в тубусе для бумаг. Оружие она незаметно взяла у отца дома.

Стрельба в Брянске 7 декабря - что еще известно

Алина, которая открыла стрельбу в школе Брянска, была очень странной и замкнутой, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками, пишут СМИ.

Стрельба в школе Брянске - это первый случай нападения школьницы в России, при котором есть погибшие. Ранее было несколько девочек, готовивших нападение, однако их вовремя задерживали.

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