Сырье вывезли неизвестные, воспользовавшись поддельными документами.

Со склада крупнейшего в РФ производителя оружия в подмосковном Королеве похитили 7 тонн титана. Его используют для производства боевых ракет "воздух – земля" и "воздух – воздух".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что неизвестные вывезли стратегическое сырье, воспользовавшись поддельными документами.

"Семь тонн титана украли из состава дочерней компании холдинга "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие производит ракеты "воздух – земля", "воздух – воздух" и ветрогенераторы", – говорится в сообщении.

Преступники воспользовались поддельной доверенностью, проникли на склад в Королеве и вывезли 7319 килограммов сырья стоимостью 18 млн рублей.

"Почему на КПП не распознали "липу", или кто – то из сотрудников связан с кражей и видны ли на камерах лица воришек – разбирается полиция", - отмечает Mash.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что российские оккупанты усилили ракетные удары, но начали использовать устаревшие образцы ракет. Это свидетельствует о том, что высокоточные ракеты у захватчиков заканчиваются.

По данным украинской разведки, Российская Федерация использовала 60% запасов высокоточного оружия.

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