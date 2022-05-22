Оккупанты начали использовать устаревшие образцы ракет, у которых серьезные проблемы с точностью.

Российские оккупанты усилили ракетные удары, но начали использовать устаревшие образцы ракет. Это свидетельствует о том, что высокоточные ракеты у захватчиков заканчиваются.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

Эксперт отметил, что некоторые ракетные удары россиян свидетельствуют о том, что запас высокоточных ракет почти исчерпан. В ход пустили устаревшие образцы, имеющие значительные проблемы с точностью.

"Если мы говорим об обстреле, который произошел, например, утром (16 мая - УНИАН), то ракета летела в сторону населенного пункта Южный с целью нанести удар по железнодорожному мосту через Днестровский лиман. Фактически россияне используют ракеты устаревших образцов, поэтому произошло отклонение траектории полета. Ракета попала в рекреационный комплекс. Это указывает на то, что у россиян заканчиваются высокоточные ракеты или их нет в тех количествах, чтобы они могли использовать их абсолютно свободно", - отметил Селезнев.

По словам эксперта, россияне вынуждены использовать ракеты класса Х-22, которые обладают огромной разрушительной силой, но с точностью там очень серьезные проблемы. Вряд ли эти ракеты смогу справиться с главной задачей РФ - уничтожением объектов инфраструктуры.

"Мы понимаем, почему русские лупят по железнодорожных узлах, мостах, акведуках, туннелях – для того, чтобы максимально создать проблемы для логистики украинских войск, для перемещения наших резервов, перемещения военно-технической помощи наших западных партнеров, перемещения составов с топливом", - добавил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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