Политик говорит, что Молдова не получит "не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, но и вообще никаких".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Молдове перекрытием газа и намекнул на возможность эскалации в Приднестровье.

Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram- канале.

"Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС", - заявил Медведев.

Медведев также с возмущением прокомментировал недавнее совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии. Российский политик убеждает, что это будет иметь "несмешные последствия", ведь "румынская власть высокомерно воспринимает междуречье Днестра и Прута как свою временно отколовшуюся провинцию".

"И последний штрих о Romania Mare (идея максимального расширения границ Румынии - УНИАН). Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса (присоединение - УНИАН) Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России", – заявил политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угрозы Молдове - свидетельство слабости России.

Как писал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.

После этого председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России, которые саммит Евросоюза обсуждал на саммите в Брюсселе. Также в Молдове официально запретили российскую пропаганду.

Вас также могут заинтересовать новости: