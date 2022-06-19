Если факт дезинформации будет доказан, компании лишат лицензии на семь лет.

Молдова ввела запрет на вещание всех новостных программ России. Закон о запрете подписан президентом Молдовы Майей Санду.

Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.

Как отметила Вицу, устанавливается понятие дезинформации, что предполагает жесткие санкции.

"Если факт (дезинформации – ред.) будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет", — сказала Вицу.

По ее словам, ситуация в Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.

24 июня закон опубликуют в "Официальном вестнике", после чего он вступит в силу.

Война в Украине и позиция Молдовы:

18 мая бывший депутат и экс-глава Комиссии по национальной безопасности Республики Молдова Кирилл Моцпан заявил о том, что Молдова боится российского вторжения и не будет сердить Путина.

2 июня 2022 года парламент Молдовы принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России.

В Молдове политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

13 июня стало известно о том, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата в ЕС, но с условиями.

15 июня 2022 года Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", которая посвящена оказанию военной помощи Украине.

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