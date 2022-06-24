Страна будет проявлять солидарность с ЕС.

Молдова поддержит санкции против России, которые саммит Евросоюза обсуждал на саммите в Брюсселе.

Об этом сообщил председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу, пишет NewsMaker.

По его словам, статус и европейские стремления страны требуют солидарности с ЕС.

"Конечно, потому что цель этих действий - остановить эту войну. Первый этап - остановить военные действия, чтобы люди больше не умирали. Чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение, чтобы остановить эту войну. Мы все можем построить и отремонтировать, только, к сожалению, не можем вернуть человеческие жизни", - сказал Гросу.

Также он призвал российскую сторону уважать их курс на вступление в Евросоюз.

"Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работает там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС", - подчеркнул он.

Гросу отметил, что россияне, как и русскоязычное население Молдовы, "чувствуют себя в республике хорошо".

Напомним, что 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.

Ранее сообщалось, что в Молдове официально запретили российскую пропаганду.

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