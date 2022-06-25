Украина поддерживает народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, которые раздаются из Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы представителей российской правящей верхушки суверенитету Молдовы.

Об этом говорится в Twitter главы МИД.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, которые звучат из Москвы. Угрозы другим государствам — это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", - ответил Кулеба.

Напомним, что 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС.

Ранее сообщалось, что в Молдове официально запретили российскую пропаганду. Кроме того, страна намерена присоединиться к санкциям против России.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию, на что защитникам понадобится несколько дней.

В районах Метелкиное, Сиротиное и Вороновое российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.

В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, анализируют в американском Институте изучения войны.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

В ОП убеждают, что военных удалось вывести из Горного и Золотого еще до того, как кольцо там замкнулось.

Оккупанты намерены окружить ВСУ в Луганской области.

В субботу утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Житомирской, Львовской и Черниговской области, целясь преимущественно в военные объекты.

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